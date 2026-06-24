Hatay'da Kaçak Diş İmalatı Operasyonu - Son Dakika
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Hatay'da Kaçak Diş İmalatı Operasyonu

24.06.2026 09:41
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Hatay'da düzenlenen operasyonda kaçak diş protezi üretimi yapan 2 Suriyeli şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da polis ekiplerince kaçak olarak diş protezi, implant ve porselen diş imalatı yapılan adrese düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yüksek olan ve diş yapımında kullanılan çok sayıda cihaz ve malzeme ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şahsın Suriyeli diş protez ustası olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Reyhanlı Cumhuriyet Mahallesi'nde kayıt dışı diş protezi, implant ve porselen diş imalatı yapılan adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; piyasa değeri yüksek olan ve diş yapımında kullanılan çok sayıda cihaz ve malzeme ele geçirildi. Yapılan aramada; 1 adet 3D yazıcı ve yazıcı reçinesi, 1 adet kül ocak ve 1 adet vibrasyon cihazı, 1 adet alçı kesme motoru,1 adet çift el kumlama makinesi, 1 adet artikülatör (Çene hareketlerini taklit eden alet), 2 adet mufla ve 45 adet diş ölçü kaşığı, 90 adet protez düzeltme frezi ve 3 kilogram dental alçı ele geçirildi. Olaya ilişkin İ.E. ile A.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan gözaltına alınan 2 şahsın Suriyeli diş protez ustası olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Kaçak Diş İmalatı Operasyonu - Son Dakika

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