Firari angus kaldırımda yürüyen vatandaşı yaraladı

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Yurt dışından gemilerle ülkeye getirilen anguslar, İskenderun Körfezi'nden tırlarla yola çıkarak Türkiye'nin dört bir yanına sevk ediliyor. İskenderun ilçesine gemiyle getirilen bir angus, sevk esnasında kaçarak şehir turuna çıktı. Yaklaşık üç saat boyunca kentin caddelerinde tur atan angus, trafiği de birbirine kattı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Firari angusun şehir turu, 3 saat süren mücadele sonrası uyuşturucu iğne ile müdahaleyle son buldu. Şehir turuna çıkan angusu çevredeki meraklı vatandaşların ise angusu cep telefonuyla kayıt altına alırken, angusun kaldırımda yürüyen yayayı altına aldığı anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

"ÜST GEÇİT CİVARINDA GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Gemiden indirildiği esnada kaçarak şehri birbirine katan angusun yaptıklarını anlatan 18 yaşındaki Halit Tibet, "İş için Bekbele Mahallesi'ndeki adrese giderken üst geçit civarında angusu görünce çok şaşırdım. İlk başta eski acil hastanesi civarını birbirine kattı sonra eski üstü geçide geldi, oradan da Meydan Mahallesi'ne geldi. Biz de angusu takip ettik. Angusu görenler telefonla video ve fotoğraf çektiler. Eski SSK hastanesi tarafında kaldırımda giden yayaya saldırdı orada yaraladı" dedi.