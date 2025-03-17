Hatay'ın Samandağ ilçesinde kamışlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Samandağ ilçesi Yenimahalle'de bulunan kamışlık alanda yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri intikal etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ağaçlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında kamışlık alan zarar gördü. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Kamışlık Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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