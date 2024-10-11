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Hatay'da kasten adam öldürmeye teşebbüs olayının 2 şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı.

İskenderun ilçesinde 7 Ekim Buluttepe Mahallesinde meydana gelen kasten adam öldürmeye teşebbüs ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması olayı ile ilgili olarak polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları çalışmada; olayın şüphelileri K.Ö. ile H.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramasında; 2 ruhsatsız tabanca ve 100 adet fişek ele geçirildi. - HATAY