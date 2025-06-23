Hatay\'da Kavga: Meydan Savaşına Dönüştü

Hatay'da yaşanan kaza sonrası 2 grup arasında yaşanan tekmeli, yumruklu kavga kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla son bulan kavga meydan savaşını aratmadı.

Olay, Antakya ilçesi Sanayi sitesinde yaşandı. Sanayi içerisinde 2 araç çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler arasında başlayan tartışmaya araçlardakilerde karışınca kısa sürede yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Meydan savaşını andıran kavga, olay yerine gelen polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla son buldu. Kavgada tekmelerin ve tokatların havada uçuştuğu anlar kameraya yansıdı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi hafif şekilde yaralandı. - HATAY