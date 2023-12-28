Hatay\'da kayıp şahıs dere yatağında ölü bulundu

Hatay'ın Hassa ilçesinde 70 yaşındaki kayıp şahıs, dere yatağında ölü bulundu.

Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen 70 yaşındaki Mustafa Araplıoğlu'ndan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin vatandaşların da katılımı ile başlattığı arama çalışmaları neticesinde yaşlı adam Gülkent-Eğribucak Deresi mevkiinde ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cesedi morga kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelere göre yaşlı adamın vücudunda yara izine rastlanmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY