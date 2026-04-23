Hatay'da park halindeki 3 araca çarptıktan sonra takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Arsuz ilçesi Şarkonak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 3 araca çarparak takla attı. Takla atan otomobil ters dönerek durabildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Kaza: Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?