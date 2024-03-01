Hatay'da kaza sonrası can pazarı: Devrilen minibüste 12 kişi yaralandı
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada devrilen minibüsteki 12 kişi yaralandı, kaza sonrası yaşanan can pazarıysa cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, Hatay - Adana otoyolu İskenderun ilçesi mevkiinde meydana geldi. İ.S. idaresindeki plakalı 31 M 0640 Volksvagen marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Aracın devrildiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sonrası yaşanan can pazarıysa cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 12 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir uygulama noktasından kaçan 17 yaşındaki sürücü, polisin yere düşmesine ve yaralanmasına sebep oldu. Polis hastaneye kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü ve yanındaki şahıs yakalandı. Olayın ardından Darıca Kaymakamı ve Emniyet Müdürü, yaralanan polis memurunu ziyaret etti.
Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz konteyner kentinde meydana gelen yangında, depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangın, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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