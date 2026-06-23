Kazada ağır yaralanan uzman çavuş 92 gün süren hayat mücadelesini kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazada ağır yaralanan uzman çavuş 92 gün süren hayat mücadelesini kaybetti

Kazada ağır yaralanan uzman çavuş 92 gün süren hayat mücadelesini kaybetti
23.06.2026 08:38  Güncelleme: 08:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Dörtyol'da Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 53 yaşındaki Uzman Çavuş Hüseyin Sür, 92 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'da geçtiğimiz Raman Bayramı'nın üçüncü günü yaşanan kazada ağır yaralanan 53 yaşındaki Uzman Çavuş Hüseyin Sür, 92 gün süren hayat mücadelesini kaybederek öldü.

Kaza, 22 Mart tarihinde Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü gece saatlerinde Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi Çoban Ali Köprüsü Kavşağı'nda yaşandı. İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugayı'nda Piyade Uzman Çavuş olarak görev yapan 53 yaşındaki Hüseyin Sür, 06 EGN 746 plakalı araçla kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Sür, ilk müdahalenin ardından Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sür, ağır yaralandığı kazanın ardından 92 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden asker için Yeniyurt Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi. Törene; Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, Dörtyol Belediye Başkanı Dr. Bahadır Amaç, askeri erkan, merhumun ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Sür, dualar eşliğinde ve askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Dörtyol, Trafik, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada ağır yaralanan uzman çavuş 92 gün süren hayat mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu 30 maddeden oluşuyor 12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor
Dünya Kupası’nın en ilginç hikayesi Aynı formayla sahaya çıkıyorlar Dünya Kupası'nın en ilginç hikayesi! Aynı formayla sahaya çıkıyorlar
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Mardin’de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Mardin'de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
Bulduğu bir deste parayı teslim ettiği kişinin sorusu karşısında şoke oldu Bulduğu bir deste parayı teslim ettiği kişinin sorusu karşısında şoke oldu

09:25
Dünya Kupası’nda son 32 tablosu şekilleniyor İşte turu garantileyen takımlar
Dünya Kupası'nda son 32 tablosu şekilleniyor! İşte turu garantileyen takımlar
09:10
ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı İbrahim Hilmi, Türkiye’de yakalandı
ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı İbrahim Hilmi, Türkiye'de yakalandı
09:10
Yavaş’tan AK Parti’ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim
Yavaş'tan AK Parti'ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim
09:08
Milli Takım’a siyahi forvet İngiltere’yi sallayan isim geliyor
Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor
08:50
Ankara’da terör operasyonu 209 kişi gözaltına alındı
Ankara'da terör operasyonu! 209 kişi gözaltına alındı
08:00
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu 64 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 64 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 09:38:48. #7.12#
SON DAKİKA: Kazada ağır yaralanan uzman çavuş 92 gün süren hayat mücadelesini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.