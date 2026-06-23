Kazada ağır yaralanan uzman çavuş 92 gün süren hayat mücadelesini kaybetti

Hatay'da geçtiğimiz Raman Bayramı'nın üçüncü günü yaşanan kazada ağır yaralanan 53 yaşındaki Uzman Çavuş Hüseyin Sür, 92 gün süren hayat mücadelesini kaybederek öldü.

Kaza, 22 Mart tarihinde Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü gece saatlerinde Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi Çoban Ali Köprüsü Kavşağı'nda yaşandı. İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugayı'nda Piyade Uzman Çavuş olarak görev yapan 53 yaşındaki Hüseyin Sür, 06 EGN 746 plakalı araçla kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Sür, ilk müdahalenin ardından Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sür, ağır yaralandığı kazanın ardından 92 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden asker için Yeniyurt Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi. Törene; Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, Dörtyol Belediye Başkanı Dr. Bahadır Amaç, askeri erkan, merhumun ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Sür, dualar eşliğinde ve askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. - HATAY