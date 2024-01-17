Hatay\'ın Arsuz ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü.

Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi'nde yer alan konteyner kentte yangın çıktı. Konteyner çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören konteyner sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını çalışmaları sonucunda kontrol altına aldı. Konteyner de çıkan yangın çevreye sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY