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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan konteyner kentte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü. Yangın sonucunda konteyner kullanılamaz hale geldi.

Hatay\'ın Arsuz ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
17.01.2024 - 09:01,
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü.

Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi'nde yer alan konteyner kentte yangın çıktı. Konteyner çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören konteyner sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını çalışmaları sonucunda kontrol altına aldı. Konteyner de çıkan yangın çevreye sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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