Hatay'da korkutan yangın: Prefabrik evler alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Hatay'da korkutan yangın: Prefabrik evler alevlere teslim oldu

Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı prefabrik yaşam alanında çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi. Yangında, dumandan etkilenen bir vatandaşa da sağlık ekipler müdahale etti.

08.06.2024 20:46
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Hatay'da korkutan yangın: Prefabrik evler alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı prefabrik yaşam alanında çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi. Yangında, dumandan etkilenen bir vatandaşa da sağlık ekipler müdahale etti.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan Abdurrahman Melek Prefabrik Yaşam Alanı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede prefabrik evleri sardı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına ilk müdahale vatandaştan gelirken, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında 2 prefabrik ev tamamen, 2 prefabrik ev kısmen zarar gördü. Dumandan etkilenen bir vatandaşa ilk müdahaleyse olay yerinde yapıldı. Konteynerlerin alev alev yandığı anlar ve yaşanan panikse kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

Hatay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da korkutan yangın: Prefabrik evler alevlere teslim oldu - Son Dakika

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