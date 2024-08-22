Hatay\'da Mahsur Kalan Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Hatay'ın Defne ilçesinde mazgalda mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde bir köpek, mazgalın altında geçerken mahsur kaldı. Köpeğin yardım bağırışlarını duyan vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin müdahalenin ardından köpek kurtarıldı. - HATAY
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