Hatay'da çıktığı telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.
İskenderun İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde telefon direğinde mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden İskenderun itfaiye istasyonu ekibi özverili çalışmasıyla kediyi kurtararak, doğal yaşam alanına bıraktı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Mahsur Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?