Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Asi nehri yatağına uçan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde yaşandı. Asi nehri mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet nehir yatağına devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından dere yatağından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Motosiklet Nehre Uçtu: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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