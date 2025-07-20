Hatay\'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişinin yola savrulduğu anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet, otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ayakta müdahale etti. Yaşanan kaza, çevredeki bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin hızla ilerlediği ve kontrolünü kaybederek otomobile çarptığı anlar net şekilde görüldü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY