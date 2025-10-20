Hatay\'da Motosikletler Üzerine Denetim

Hatay'da polis ekipleri, kentte kazaların çoğunluğunu oluşturan motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kazaların çoğunluğunu oluşturan motosiklet kazalarını önlemek için çalışmaları aralıksız sürüyor. Polis ekiplerince; Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi Çaylı Caddesi üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı ve kask takmanın önemi sözlü olarak anlatıldı. Denetimlerde; motosiklet araçların plakaları, muayeneleri ve sürücülerin kask kullanımına yönelik denetim gerçekleşti. - HATAY