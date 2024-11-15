Hatay'da Motosikletli Hızla Kayboldu

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Hatay'da ışıkların yeşile dönmesiyle ön kaldırarak hız yapmaya başlayan motosikletlinin o anları araç kamerasına yansıdı.

İskenderun - Payas E5 karayolu Liman mevkiinde bir motosiklet sürücüsü, ışıklardan kalkışıyla adeta yarışçıya dönüştü. Işıkların yeşile dönmesiyle ön kaldıran ve hız yapmaya başlayan sürücünün o anları araç kamerasına yansıdı. Trafikteki diğer sürücüleri tedirgin eden motosikletli hızla gözden kayboldu. - HATAY