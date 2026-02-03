Hatay\'da 2 katlı müstakil ev alevlere teslim oldu

Hatay'da alevlere teslim olarak yanan müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Erzin ilçesi Kızlarçayı Mahallesi'nde Yılmaz Alkan'a ait 2 katlı müstakil evde yaşandı. Evin 2. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - HATAY