Hatay\'ın Payas ilçesinde okul içerisine giren boz yılan yakalandı

Hatay'ın Payas ilçesinde okul içerisine giren boz yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
Payas İlçesi Fatih Mahallesinde yer alan Şehit Çevik İlkokulunun 1'inci katına yılan girdi. Okul idaresinde görevli personelin yılanı görmesi üzerine durum, itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yılan yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY
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