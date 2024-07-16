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Hatay'da orman yangını

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, Belen ilçesi Şenbük Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları sevk edildi. Ekipler tarafından karadan başlayan müdahalelere helikopter ile havadan da destek veriliyor.