Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde yaşandı. Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye; itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin kısa süren çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alındı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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