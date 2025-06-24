Hatay\'da Orman Yangını Kontrol Altında

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Hassa ilçesi Söğüt Mahallesi'nde Amanos dağı eteklerinde ormanlık alanda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye kısa sürede intikal eden orman bölge ve itfaiye ekipleri yangına karadan müdahale etmeye başladı. Kısa sürede karadan yürütmeye başlanan çalışmalara havadan da helikopterle destek geldi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - HATAY