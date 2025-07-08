Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan ormanlık alanda çıkan yangında kısa sürede alevler yükseldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan yapılan müdahalelerinin ardından yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan alanda, soğutma işlemleri devam ediyor. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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