Hatay'ın Arsuz ilçesinde panelvan araçla otomobil çarpışması: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hatay'ın Arsuz ilçesinde panelvan araçla otomobil çarpışması: 4 yaralı

Hatay\'ın Arsuz ilçesinde panelvan araçla otomobil çarpışması: 4 yaralı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen kazada, panelvan araç ile otomobil çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

02.05.2024 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesinde panelvan araçla ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesinde meydana geldi. İbrahim B. idaresindeki 31 AIE 725 plakalı panelvan araç, Karaağaç Mahallesi'nde Metehan K. yönetimindeki 31 ARB 188 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü Metehan K. ile V.K, E.K. ve E.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

İskenderun, İtfaiye, Hatay, Arsuz, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Arsuz ilçesinde panelvan araçla otomobil çarpışması: 4 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:27 ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu
18:52 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinden kulislere düşen ilk bilgiler CHP liderinin hediyesi dikkat çekti İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinden kulislere düşen ilk bilgiler! CHP liderinin hediyesi dikkat çekti
18:52 Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu
16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
14:51 Münevver Karabulut’un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum Münevver Karabulut'un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 20:16:34. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'ın Arsuz ilçesinde panelvan araçla otomobil çarpışması: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement