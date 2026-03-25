Hatay\'da Park Halindeki Kamyon Yangını

Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan kamyonda hasar oluştu.
Olay, Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Yol kenarında park halindeki 06 PLY 73 plakalı kamyon bir anda alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, aracı sarmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY
