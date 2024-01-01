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Hatay'ın Defne ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Hatay'ın Defne ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Defne ilçesinde, Çekmece Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobil aniden alev alarak yanmaya başladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Hatay\'ın Defne ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
01.01.2024 - 21:14,  Güncelleme: 21:15
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Hatay'ın Defne ilçesinde park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bir evin önünde park halinde olan 41 AJB 118 plakalı otomobil, aniden alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Antakya itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangından dolayı otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Defne ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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