Hatay'da Patpat ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Hatay'da Patpat ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, tarım aracı patpat ile otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

16.07.2024 20:06
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Hatay'ın Samandağ ilçesi de tarım aracı patpat ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde, henüz kimliği belirlenemeyen 31 ABP 026 plakalı otomobil ile "patpat" diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan patpat ve Otomobil sürücülerine müdahale olay yerinde sağlık ekiplerinin yapmasının ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda araç trafiği kontrollü verilirken araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Patpat ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Patpat ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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