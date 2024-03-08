Hatay\'da polis ekipleri tarafından durdurulan şahsın üzerinden 520 gram skunk çıktı

Alibeyköy'de Kadın Darp Edildi, Şiddet Anı Kamerada

Alibeyköy'de bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Şiddet anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayda kadın saldırganın elinden kurtulduktan sonra otobüse doğru yönelirken, saldırgan ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.