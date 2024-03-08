Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan şahsın üzerinden 520 gram skunk çıktı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında İskenderun ilçesinde 07 Mart tarihinde E.T. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 520 gram Skunk ele geçirildi. Şüpheli E.T. hakkında TCK 188. Maddeden işlem yapıldı. - HATAY
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Alibeyköy'de bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Şiddet anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayda kadın saldırganın elinden kurtulduktan sonra otobüse doğru yönelirken, saldırgan ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
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