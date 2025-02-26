Hatay\'da Sahte Altın Satan Şahıs Tutuklandı

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Hatay'da 6 adet 1 gramlık sahte altını 3 farklı kuyumcuya satan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince dolandırıcılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun İlçesi Savaş Mahallesi'nde 19 Şubat tarihinde 3 ayrı kuyumcuda meydana gelen sahte altın satmak suretiyle dolandırıcılık olayının şüphelisi M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliden; 6 adet sahte 1 gramlık külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli M.Ö. 22 Şubat günü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY