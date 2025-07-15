Hatay'da samanlıkta çıkan yangın yerleşim yerlerine sirayet etmeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Kumlu ilçesi Kaletepe Mahallesi'nde bulunan ahırın samanlığında yaşandı. Kısa sürede alevlere teslim olan saman balyalarını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri alevleri, yerleşim yerlerine sirayet etmeden kontrol altına aldı. Saman balyaları zarar görürken, soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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