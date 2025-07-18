Hatay\'da Şantiye Alanında Yangın Çıktı

Hatay'ın Defne ilçesinde şantiye alanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan santiye alanında yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Çıkan yangında şantiye alanı zarar gördü. - HATAY