 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatay'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hatay'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Hatay\'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki Tofaş marka araç yanmaya başladı. Sürücü durumu bildirdi ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Alevler aracı kullanılamaz hale getirdi.

01.02.2024 14:08  Güncelleme: 14:15
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da seyir halindeki Tofaş marka aracın alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Tofaş marka aracın yanmaya başladığını fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler alevleri söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Aracın alevlere teslim olduğu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İtfaiye, Antakya, Tofaş, Hatay, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 14:42:15. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement