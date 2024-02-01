Hatay\'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Hatay'da seyir halindeki Tofaş marka aracın alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangın, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Tofaş marka aracın yanmaya başladığını fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler alevleri söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Aracın alevlere teslim olduğu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Güven Kıraç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Dilber dizisi fragmanı yayınlandığı günden beri adından söz ettiriyor. Ergüçlü, gelen eleştirilere Instagram hesabından yanıt verdi ve performansını tekrarlamaya hazır olduğunu belirtti.
Bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Şerife İşibil (35) adlı kadın, oturduğu apartmanın önünde ölü bulundu. İncelemeler sonucunda İşibil'in gece saatlerinde oturduğu daireden düştüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Galatasaray, Sacha Boey'in yerini Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile doldurdu. 31 yaşındaki Fildişili futbolcu bu sezon 13 maçta 2 asist yaptı.
Diyarbakırlı "Ramazan Hoca" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin dün İstanbul Fatih'te bıçaklanarak öldürüldü. Kan donduran saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a gönderildi. Cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken, izlenen MOBESE kayıtlarına göre katil zanlısının Zeytinburnu'ndan Fatih'e tam 1 buçuk saat yürüdüğü ve ardından Razaman Hoca'yı namaz kıldığı esnada vahşice öldürdüğü belirlendi.
İsviçreli fotoğrafçı Tiziana Vergari'nin Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf, kaç kişinin olduğu konusunda tartışmalara yol açtı. Fotoğrafta sadece 2 kızın olduğunu açıklayan Vergari, binlerce kişinin tahminde bulunduğu soruya doğru cevabı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, gazeteci Fatih Altaylı'ya "Bir cemaat, bilmem zart zurt ayetinden dolayı mı herhangi bir partiye oy veriyoruz" sözleri nedeniyle ağır hakaretlerde bulundu. Saral, "İslama ve Kur'an'a aleni olarak hakaret eden bu mürted zındık için saniye dahi geçmeden gereken yapılmalı. Ajan olarak bu ülkede müslüman kılıklı dolaşan bu alçak yakalanıp en ağır cezaya tabii tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.
Antalya'da sömestr tatilinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden bir sınıf arkadaşının cenazesine katılan 17 yaşındaki Aysel Betül Karakaş, cenaze sonrası mezarlık çıkışında trafik kazasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karakaş, 1 haftalık yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti. Acılı aile, sürücünün özür dilemediğini ve ceza almasını istediğini belirtti.
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