Alevlere teslim olan tır kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Belen ilçesi Kıcı Mahallesi Antakya-İskenderun yolu üzerinde yaşandı. Seyir halinde olan tır, bilinmeyen nedenle yanarak alevlere teslim oldu. Yangını fark eden tır sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, tır kullanılamaz hale geldi. - HATAY