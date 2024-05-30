Hatay\'da seyir halindeyken araç yanarak hasar gördü

Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan araçta maddi hasar oluştu.
Yangın, Antakya- İskenderun karayolu Serinyol Mahallesi kampüs kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki Ford marka hafif ticari araç, aniden alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak, soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında araçta hasar meydana geldi. - HATAY
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