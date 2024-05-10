Hatay'da Sokak Köpeğini Vuran Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Hatay'da Sokak Köpeğini Vuran Kişi Gözaltına Alındı

Hatay\'da Sokak Köpeğini Vuran Kişi Gözaltına Alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi, sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı ve Samandağ Kaymakamlığı tarafından inceleme başlatıldı. İnceleme sonucunda şüpheli kişi gözaltına alındı ve adli tahkikat başlatıldı.

10.05.2024 10:18
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi gözaltına alındı. Şahsın köpeğe ateş etme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Samandağ ilçesinde bir şahsın sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş ettiği ana dair görüntüler geçtiğimiz gün akşam saatlerinde sosyal medyada hızla yayıldı. Durum üzerine harekete geçen Samandağ Kaymakamlığı, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde köpeğe av tüfeğiyle ateş eden kişi gözaltına alındı.

Samandağ Kaymakamlığı söz konusu olayla ilgili, "Köpeği silahla vurarak öldürme olayı ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucunda şahıs yakalanarak adli tahkikata başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Sokak Köpeğini Vuran Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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