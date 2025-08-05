Hatay\'da Sokakta Kavga: Tekme ve Bıçak!

Hatay'da 2 şahsın sokak ortasında tekmeli, yumruklu kavga ettiği anlar kameraya yansıdı. Kavga esnasında sokağı boks ringine çeviren şahıs, belindeki bıçakla da dikkat çekti.

Olay, Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan yabancı uyruklu şahıslar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Belindeki bıçakla tekmeli ve yumruklu kavgaya giren şahsın, sokağı boks ringine çevirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahısların bir süre devam eden kavgası, polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu. - HATAY