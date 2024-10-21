Hatay'da takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi Hanifi Soylu Bulvarı'nda yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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