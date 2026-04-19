Hatay'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

19.04.2026 22:03
Hassa'da yağışlı havada kontrolü kaybeden araç tarlaya uçtu, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da takla atarak tarlaya uçan ve ters dönen aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Hatay yolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 31 U 8261 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, takla atarak tarlaya uçması sonucu ters döndü. Kazada araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ulaşım, Hassa, Hatay, Kaza, Son Dakika

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Böyle rezillik görülmedi Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı Böyle rezillik görülmedi! Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı
Tüm şehir hazır Erzurumspor Süper Lig’e çıkmak için saatleri sayıyor Tüm şehir hazır! Erzurumspor Süper Lig'e çıkmak için saatleri sayıyor
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
Fenerbahçeli taraftarların arasındaydı Bu paylaşımı bakın kim yapmış Fenerbahçeli taraftarların arasındaydı! Bu paylaşımı bakın kim yapmış
Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not

22:30
Portekiz’de inanılmaz derbi Mourinho ’’kaybettim’’ dediği maçı kazandı
Portekiz'de inanılmaz derbi! Mourinho ''kaybettim'' dediği maçı kazandı
22:02
Trabzonspor, RAMS Başakşehir’e karşı galibiyeti 903’te kaçırdı
Trabzonspor, RAMS Başakşehir'e karşı galibiyeti 90+3'te kaçırdı
21:52
Galatasaray maçı sonrası Volkan Demirel için çarpıcı iddia
Galatasaray maçı sonrası Volkan Demirel için çarpıcı iddia
19:52
ABD’de korkunç olay: 3 eve düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk öldü
ABD’de korkunç olay: 3 eve düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk öldü
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Advertisement
