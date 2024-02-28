Hatay'da Tefecilik Yapan 2 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da Tefecilik Yapan 2 Şahıs Tutuklandı

Hatay\'da Tefecilik Yapan 2 Şahıs Tutuklandı

Hatay'da emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda tefecilik suçundan aranan R.A ve S.K isimli şahıslar tutuklandı.

28.02.2024 18:32  Güncelleme: 18:35
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Hatay'da tefecilik yapan 2 şahıs, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hatay'da emniyet güçleri huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tefecilik suçlarına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında İskenderun Kurtuluş Mahallesinde bulunan iki iş yerinde 27 Şubat tarihinde ara yapıldı. Yapılan arama sonucunda tefecilik suçundan gözaltına alınan R.A ve S.K isimli şahıslar 28 Şubat tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Tefecilik Yapan 2 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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