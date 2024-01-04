Hatay'ın Payas ilçesinde demir yüküyle trafikte ilerleyen tır tehlike saçtı.

Görenleri tedirgin eden görüntüler, Payas ilçesi D-91 yolu üzerinde kameralara yansıdı. Demir yüküyle trafiğe çıkan tır, yanlış istiflenen yükün kaymasıyla tehlike oluşturdu. Tırın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Tedirginlik içerisinde olan diğer araç sürücülerinin tıra yaklaşmadığı görüldü - HATAY