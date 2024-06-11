Hatay'da trafiğe aldırış etmeyen motosiklet sürücüleri ölümle dans etti

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Hatay'da otoyolda akan trafiğe aldırış etmen motosikletin üzerine yatarak araç kullanan 2 sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana-Hatay TEM otoyolu İskenderun ilçesi mevkisinde 2 motosikletlinin araç üzerine yatarak sürüş yaptığını gören vatandaş bu anları kayıt altına aldı. Akan trafiğe aldırış etmen canını tehlikeye atan sürücülerin ölümle dans ettikleri anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde; bir süre motosikletin üzerine yatarak araç kullanan 2 şahsın canlarını hiçe attıkları görüldü. - HATAY