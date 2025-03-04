Hatay'da şarampole devrilen enerji içeceği yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kırıkhan ilçesi Yalangoz Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yol kenarındaki araziye devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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