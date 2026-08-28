Hatay'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
Dörtyol ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Kaza; Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi otoban girişinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, yol kenarına devrildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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