Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı

31.01.2026 01:06  Güncelleme: 01:08
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, otoban gişelerinde bulunan bir demir direğe çarptı. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle tırda yangın çıktı, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Hatay'da otoban gişelerinde bulunan demir direğe çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza; Dörtyol Otoban gişelerinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 APS 851 plakalı tır, gişelerde demir direğe çarptı. Kazada yaralanan tır sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle Tırda ufak çaplı yangın çıktı, alevler Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

