Hatay\'da trafik kazası: 1 yaralı

Hatay'da otoban gişelerinde bulunan demir direğe çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza; Dörtyol Otoban gişelerinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 APS 851 plakalı tır, gişelerde demir direğe çarptı. Kazada yaralanan tır sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle Tırda ufak çaplı yangın çıktı, alevler Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY