Hatay'da Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Hatay'da Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hatay\'da Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hatay'da tırın takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İnceleme sürüyor.

06.05.2025 11:23
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Hatay'da takla atarak ters dönen tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Reyhanlı- Kumlu kara yolunun Terzihöyük Mahallesi mevkisinde yaşandı. A.Ç. (25) idaresindeki 31 SC 321 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak ters döndü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, yolcu konumundaki Can Y.'nin (39) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Yaralanan tır sürücüsüyse sağlık ekiplerince Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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