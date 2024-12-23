Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; kaza, D-817 karayolu Erzin İstasyon Caddesi kavşağında meydana geldi. Aynı istikamette seyreden İ.T. idaresindeki 73 AAF 578 plakalı tehlikeli madde taşımada kullanılan Tır, Ü.İ. idaresindeki 80 ADZ 661 plakalı Tır'a arkadan çarptı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.
Yağışlı havanında etkisi ile meydana gelen kazada yaralanan tanker sürücüsü İ.T. sağlık ekiplerince Dörtyol devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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