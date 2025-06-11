Hatay\'da Tır, Otomobili Sürükledi

Hatay'da tır sürücüsünün önünde seyreden otomobili önüne alarak sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya - İskenderun yolu Belen ilçe merkezi mevkisinde yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 31 AHS 205 plakalı tır, önünde seyreden 31 AKA 848 plakalı otomobili önüne alarak sürükledi. Tırın, otomobili önüne alıp sürüklediği kazada yaralanan olmazken o anlar anbean güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde tır sürücüsünün otomobili göz göre göre sürüklemesi dikkat çekti. - HATAY