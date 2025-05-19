Hatay'da Tofaş Otomobil Yandı - Son Dakika
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Hatay'da Tofaş Otomobil Yandı

Hatay\'da Tofaş Otomobil Yandı

Kırıkhan'da seyir halindeyken alev alan Tofaş marka otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

19.05.2025 08:59
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Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim onarak yanan TOFAŞ marka otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Saylak Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan Fiat Tofaş marka otomobil, alevlere teslim oldu. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken araç hurdaya döndü. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Tofaş Otomobil Yandı - Son Dakika

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