Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan TOFAŞ kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Hassa İlçesi Mazmanlı Kanlıören Mahallesi'nde yaşandı. Evin önünde park halinde bulunan TOFAŞ marka otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Hassa itfaiye istasyonu ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında TOFAŞ kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da TOFAŞ Yangında Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?