Hatay'da Torbacılara Operasyon: 15 Tutuklama - Son Dakika
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Hatay'da Torbacılara Operasyon: 15 Tutuklama

Hatay\'da Torbacılara Operasyon: 15 Tutuklama

Hatay'da polis ekipleri tarafından torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 şahıstan 15'i tutuklandı.

30.04.2024 17:29
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Hatay'da polis ekipleri tarafından torbacılara yönelik 21 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şahıstan 15'i mahkemece tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürütülen projeli çalışmalar kapsamında, 25 Nisan tarihinde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Geçtiğimiz hafta görevi başında kalp krizi geçirerek vefat eden Polis Memuru Turan Aslan'ın isminin verildiği operasyon; Hatay il merkezi ile Reyhanlı, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde gerçekleştirildi. Operasyonda; bin 35 adet captagon, 13,66 gram esrar, 47,68 gram metamfetamin, 13,76 gram sentetik kannabinoid, 1 kök Hint keneviri, 8 adet sentetik ecza, 0,32 gram kokain, 5 adet payp, 1 adet esrar öğütücü, 1 adet hassas terazi, 69 bin 750 TL, 8 adet tüfek, 2 adet tabanca, 21 adet tabanca fişeği, 4 adet tüfek kartuşu, 750 gram barut, 4 adet kılıç, 9 adet sikke ve 1 adet minyatür tarihi eser niteliği taşıyan heykel ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 20 şahıstan 15'i tutuklandı, 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 1 şahıs hakkında TCK 191. maddeden ve 1 şahıs hakkında ise TCK 188. maddeden işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Torbacılara Operasyon: 15 Tutuklama - Son Dakika

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